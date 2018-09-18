В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже денег из почтового отделения

В Саранске сотрудники правоохранительных органов разыскивают мужчину, который подозревается в похищении денежных средств из почтового отделения.

10 сентября из почтового отделения №7, которое расположено на улице Осипенко, неизвестным гражданином были похищены денежные средства.

Предполагаемый преступник был одет в синюю рубашку, темные джинсы и коричневые ботинки. Также известно, что гражданин имел при себе черную сумку.

Все, кто что-либо знает о предполагаемом похитителе денежных средств, могут сообщить необходимую информацию по телефонам: 89271824978, 89170051244, 297791, 297788 или 02.

Главный специалист по корпоративным коммуникациям УФПС РМ - филиала ФГУП "Почта России" дал нашему изданию следующий комментарий: "УФПС Республики Мордовия оказывает необходимое содействие правоохранительным органам в целях установления всех обстоятельств произошедшего и задержания преступника. Инцидент не повлиял на обслуживание клиентов: все обязательства выполнены в срок и в полном объеме. Сейчас отделение работает в штатном режиме".

Источник: 13.мвд.рф