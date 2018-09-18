В Торбеево осудили местного жителя, ограбившего магазин

В Торбеево суд вынес приговор в отношении местного жителя, который украл из магазина несколько бутылок шампанского и шоколад.

В ночь на 10 мая нынешнего года житель Торбеево, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился возле одного из местных магазинов. Мужчина решил похитить какой-нибудь товар из указанного торгового заведения. Стоит отметить, что злоумышленнику было важно именно совершить преступление, а не получить какую-либо выгоду. Мужчина проник внутрь магазина и похитил оттуда три бутылки шампанского и пять шоколадок. Направляясь к выходу, гражданин ударил кулаком по экрану телевизора, полагая, что его преступление могло быть зафиксировано.

Спустя некоторое время мужчина самостоятельно сообщил полицейским о совершенном им преступлении.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 1 года и 8 месяцев лишения свободы условно.

Источник: torbeevsky.mor.sudrf.ru