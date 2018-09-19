В Зубово-Полянском районе в ДТП пострадал 37-летний мотоциклист

В Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП, в результате которого пострадал 37-летний мотоциклист.

Указанный инцидент произошел на одном из участков дороги, пролегающей между Потьмой и Барашево. 37-летний мужчина, управлявший мотоциклом марки «Минск», врезался во внедорожник марки «Тойота».

Водитель мотоцикла был госпитализирован.

Выяснилось, что у мотоциклиста нет водительского удостоверения. Кроме того, известно, что мужчина был без шлема. Также есть информация о том, что мотоцикл не застрахован.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту данного ДТП.

Источник: гибдд.рф