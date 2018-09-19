В Мордовии пройдет операция «Перевозчик»

20 сентября на территории Мордовии пройдет оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Перевозчик».

В ходе проведения указанного рейда сотрудники Госавтоинспекции будут обращать внимание на наличие у перевозчиков необходимых документов. Также будет проверено соответствие транспортного средства всем требованиям безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения быть аккуратными и внимательными. Пассажирам автобусов и троллейбусов нужно крепко держаться за спинку сиденья или за поручни. Водители, которые перевозят пассажиров, должны строго соблюдать правила дорожного движения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф