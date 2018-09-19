В Ардатовском районе загорелся автомобиль

В Ардатовском районе произошло возгорание транспортного средства.

18 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории поселка Тургенево произошел пожар. На улице Заводской внезапно воспламенился автомобиль. Марка транспортного средства пока что неизвестна.

По предварительным данным, в результате возгорания автомобиля никто не пострадал.

Из-за чего загорелось транспортное средство, в настоящее время неизвестно. Вероятнее всего, имела место техническая неисправность.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru