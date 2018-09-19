В Лямбирском районе в ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого пострадал человек.

Днем 18 сентября на 289-м километре трассы 1Р-180 гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ, не сумел справиться с управлением, вследствие чего произошло столкновение указанной машины с другим транспортным средством.

В результате ДТП телесные повреждения получил один человек. В данный момент о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину происшествия.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru