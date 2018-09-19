В Краснослободском районе произошел масштабный пожар

В Краснослободском районе произошел крупный пожар.

Днем 18 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что в селе Новое Зубарево произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит постройка, в которой хранится сено. Площадь распространения пламени составила 1000 квадратных метров.

В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание, но к этому моменту огонь успел уничтожить 80 тюков сена.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Причина возгорания постройка пока что неизвестна.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru