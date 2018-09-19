В Саранске по причине падения в салоне автобуса пострадала женщина

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В Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадала 64-летняя гражданка.
Указанный инцидент произошел 18 сентября.
По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем пассажирского автобуса, двигаясь по улице Московской, резко затормозил. По указанной причине в салоне транспортного средства упала 64-летняя женщина.
Пострадавшая получила ушибы и ссадины.
В отношении водителя пассажирского автобуса был составлен протокол об административном правонарушении.
Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.
По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: гибдд.рф