В Саранске по причине падения в салоне автобуса пострадала женщина

В Саранске в результате падения в салоне автобуса пострадала 64-летняя гражданка.

Указанный инцидент произошел 18 сентября.

По предварительной информации, гражданин, находившийся за рулем пассажирского автобуса, двигаясь по улице Московской, резко затормозил. По указанной причине в салоне транспортного средства упала 64-летняя женщина.

Пострадавшая получила ушибы и ссадины.

В отношении водителя пассажирского автобуса был составлен протокол об административном правонарушении.

Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

По информации УГИБДД УМВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: гибдд.рф