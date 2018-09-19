В Теньгушево в результате ДТП пострадал человек

В Теньгушево произошло столкновение двух транспортных средств, в результате которого телесные повреждения получил один человек.

Происшествие произошло утром 18 сентября на одной из улиц указанного населенного пункта. По предварительной информации, водитель автомобиля неустановленной марки не сумел удержать контроль над управлением, по причине чего транспортное средство врезалось в другую машину.

В результате данного ДТП телесные повреждения получил один человек. О состоянии пострадавшего в настоящее время ничего неизвестно.

Точная причина происшествия в скором времени будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru