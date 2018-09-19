Житель Саранска фиктивно прописал в своем доме гражданина Республики Таджикистан

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В Саранске 53-летный местный житель фиктивно зарегистрировал в своем доме гражданина Республики Таджикистан.
Сотрудники отдела по вопросам миграции ОП №1 УМВД России по городскому округу Саранск установили, что 53-летний житель Саранска прописал в принадлежащем ему доме, который расположен на территории поселка Озерный, гражданина Республики Таджикистан, проживающего по другому адресу.
Сотрудники правоохранительных органов проводят комплекс мероприятий по данному факту. Житель Саранска будет привлечен к ответственности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.мвд.рф