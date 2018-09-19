Житель Мордовии обнаружил в огороде гранату

В Зубово-Полянском районе местный житель обнаружил гранату.

В селе Парца местный житель обнаружил в огороде гранату Ф-1 с ввернутым запалом. Гражданин незамедлительно сообщил о своей находке сотрудникам правоохранительных органов.

Правоохранителями, которые прибыли в кратчайшие сроки, было установлено, что граната и запал подверглись сильной коррозии.

Боеприпас был помещен во взрывозащитный контейнер и передан в территориальный отдел полиции. В скором времени граната будет утилизирована в установленном порядке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф