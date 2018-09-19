В Ичалковском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадал человек

В Ичалковском районе произошло опрокидывание автомобиля, в результате которого пострадал человек.

ДТП произошло утром 18 сентября на 49-м километре дороги, которая соединяет Саранск и Большое Игнатово. Гражданин, находившийся за рулем автомобиля неустановленной марки, в определенный момент движения потерял контроль над управлением, что в итоге спровоцировало опрокидывание транспортного средства.

В результате опрокидывания автомобиля телесные повреждения получил один человек. В данный момент о состоянии пострадавшего ничего неизвестно.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят причину ДТП.

Источник: 13.mchs.gov.ru