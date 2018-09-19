На одной из улиц Саранска женщина нашла поддельную денежную купюру

В Саранске была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5000 рублей.

Недавно заведующая кассой пересчета одного из городских банков сообщила сотрудникам правоохранительных органов о том, что во время проверки ветхих купюр была обнаружена поддельная банкнота номиналом 5000 рублей.

Фальшивая денежная купюра поступила от женщины 1946 года рождения, которая работает дворником. Во время уборки придомовой купюры гражданка обнаружила указанную банкноту. Купюру женщина отнесла в банк, чтобы сотрудники финансового учреждения провели экспертизу.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф