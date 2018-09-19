Житель Мордовии, намеревавшийся продавать наркотики, не смог обжаловать приговор суда

Верховный суд Республики Мордовия признал законным приговор в отношении 22-летнего молодого человека, совершившего преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

В марте нынешнего года 22-летний парень в Саранске приобрел наркотическое вещество массой более 21 грамма. Парень планировал вместе с неустановленным лицом сбыть наркотики в Рузаевке. Довести преступный замысел до конца молодой человек не смог, поскольку был задержан полицейскими.

Рузаевский районный суд приговорил парня к 7 годам лишения свободы.

Сторона защиты попыталась обжаловать указанный приговор в Верховном суде Республики Мордовия, но судебная коллегия признала решение районного суда обоснованным и законным.

Источник: prokrm.ru