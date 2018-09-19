Мордовских заключенных навестили родственники и близкие друзья

В одной из исправительных колоний Мордовии прошел День открытых дверей.

В исправительную колонию №7 приехали родные и близкие заключенных. В общей сложности учреждение посетили 35 человек. Для гостей была проведена специальная экскурсия. Родные и близкие заключенных посетили храм, расположенный на территории колонии, клуб-столовую, пекарню, медицинскую часть, карантин и жилые помещения отрядов.

В клубе-столовой колонии были организованы чаепитие и концерт.

Родные и близкие осужденных остались довольны посещением исправительного учреждения.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su