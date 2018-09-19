20 сентября в нескольких многоквартирных домах Саранска отключат холодную воду

1
В Саранске 20 сентября жители нескольких многоквартирных домов останутся без холодной воды.
20 сентября сотрудники МП «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» будут проводить работы по замене участка водопровода по улице Пролетарской. Указанные работы будут проводиться на участке от улицы Васенко до улицы Терешковой.
По упомянутой причине в период с 09:00 и до окончания работа холодное водоснабжение будет отсутствовать в доме №17, расположенном на улице Федосеенко, домах №№18, 18а и 20 по улице Терешковой, а также в домах №№ 85, 87, 120 и 124, которые расположены по адресу – улица Пролетарская.
По информации пресс-службы городской администрации.
Источник: adm-saransk.ru