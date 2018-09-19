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Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам развития «Лисмы»

Владимир Волков провел рабочее совещание по вопросам развития «Лисмы»

Глава Мордовии Владимир Волков провел совещание, посвященное развитию завода «Лисма».

Основными проблемными вопросами, которые влияют на развитие завода, Владимир Волков назвал обеспеченность заказами, сохранение коллектива и стабильную выплату заработной платы работникам.

Во время совещания было принято решение о реструктуризации задолженности предприятия по коммунальным платежам. Также была обсуждена возможность предоставления кредитов для реализации новых проектов.

Также в ходе совещания Владимир Волков заявил, что в регионе были созданы все необходимые условия для инвесторов.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

 

 


Источник: e-mordovia.ru