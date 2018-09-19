В Саранске столкнулись два легковых автомобиля

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В Саранске произошло жесткое столкновение двух легковых автомобилей.
Указанное ДТП было зафиксировано вечером 18 сентября на пересечении улиц Ботевградской и Коммунистической. На перекрестке не смогли разъехаться два легковых автомобиля марки ВАЗ-2115 и «Дэу».
По предварительной информации, в результате столкновения транспортных средств никто не пострадал.
Машины двигались на высокой скорости, поэтому удар оказался достаточно сильным. У ВАЗа практически полностью смята передняя часть.
Причина столкновения автомобилей в настоящее время неизвестна.
По информации, опубликованной очевидцами ДТП в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».
Источник: vk.com/saransk_photo