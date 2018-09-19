В Мордовии пройдет велопробег

В Темникове пройдет велопробег.

Указанное мероприятие, которое получило название «ВелоТемников», пройдет 22 сентября. Участником велопробега может стать любой желающий. Единственным ограничением является возраст. В мероприятии могут принять участие любители велопрогулок возрастом от 10 лет.

Маршрут пробега разделен на две части. Первая часть велопробега предусматривает поездку вокруг города. Вторая часть маршрута пролегает между городом и Мордовским государственным природным заповедником им. П.Г. Смидовича.

Стоит отметить, что всех участников велопробега ждут экскурсии в Мордовском заповеднике.

По информации «Известий Мордовии».