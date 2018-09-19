В Саранске горел автомобиль

В Саранске произошло возгорание автомобиля.

Поздним вечером 18 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на улице Полежаева произошло возгорание транспортного средства. Прибыв по указанному адресу, спасатели обнаружили, что горит автомобиль марки «Рено». Площадь распространения огня составила два квадратных метра.

По предварительной информации, в результате воспламенения транспортного средства никто не пострадал.

По какой причине произошло возгорание автомобиля, в настоящее время неизвестно.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru