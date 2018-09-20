Как проверить квартиру и участок под строительство при покупке

В современном мире рынок жилья очень развит и поэтому неудивительно, что квартиры регулярно продаются и покупаются. Это же касается и земельных участков. Но такой спрос порождает и активность мошенников, которые пытаются различными способами завладеть не только деньгами, но и имуществом. Поэтому перед покупкой жилья необходимо его проверить. Сделать это можно на портале https://rosreestr.net/proverit-kvartiru. На этом сервисе в режиме онлайн можно по номеру ЕГРН, по адресу квартиры.



Если необходимо проверить новую квартиру самостоятельно, то необходимо проверить всю имеющуюся документацию и собственника по конкретным базам данных. Первое, что необходимо сделать, проверить личные данные с данными из кадастра, что докажет право продавца на продажи. Если продавец на самом деле истинный, то нужно проверить, чтобы на жилье не был бы наложен арест. Чтобы узнать эти параметры необходимо заказать выписку из ЕРГН, в которой все это будет указано.



Также необходимо проверить квартиру на факт ее нахождения в залоге. С этой целью ее необходимо проверить по базе ФПН и сервису

ФССП. К тому же собственник жилья должен пройти проверку по всем открытым уголовным делам. Также собственник может быть проверен в реестре на предмет подозрений в совершенных преступлениях.

Эта проверка очень важна, потому что помогает избежать мошенничества. Можно осуществить проверку как самостоятельно, так и заказав выписку ЕРГН, которая является законным документом и на ней ставится печать.



Также проверке подлежит и земельный участок, который находится на кадастровом учете в Росреестре. У него свой уникальный кадастровый номер, который можно найти в документах на землю. Если кадастровый номер неизвестен, то его без труда можно найти по адресу участка, потому что эта информация взаимосвязана. На портале https://rosreestr.net/proverit-uchastok можно осуществить проверку земельного участка, для этого в поисковой строке необходимо задать кадастровый номер интересующего участка или набрать адрес и выбрать интересующий объект. Для того, чтобы узнать персональные данные владельца, проверить, не находиться ли участок под арестом, в логе или под другим обременением, необходимо заказать полную выписку о нем. этот документ признается официальным и имеет юридическую силу. В прошлом году благодаря реестру ЕГРН удалось предотвратить более 14 тысяч случаев мошенничества.