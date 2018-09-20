В Чамзинке ДТП унесло жизнь пенсионерки

В Чамзинке произошло ДТП, в результате которого погибла пенсионерка.

Указанное происшествие произошло 19 сентября, около 09:15 недалеко от дома №19, который расположен по адресу – улица Луговая. Мужчина 1962 года рождения, находившийся за рулем фургона марки «Форд», во время движения задним ходом совершил наезд на пенсионерку 1933 года рождения, которая внезапно вышла на проезжую часть.

Пострадавшая была доставлена в районную больницу. В медицинском учреждении пенсионерка скончалась.

Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время выясняют обстоятельства данного происшествия.

Источник: гибдд.рф