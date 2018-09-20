В Ичалках загорелась баня

В Ичалках произошло возгорание бани.

18 сентября сотрудники МЧС получили оперативное сообщение о том, что на улице Интернациональной произошел пожар. Недалеко от дома №57, который расположен по указанному адресу, воспламенилась баня.

В кратчайшие сроки пожарные смогли ликвидировать возгорание.

По предварительным данным, во время пожара никто не пострадал.

Из-за чего произошло возгорание бани, в настоящее время не известно. Не исключено, что воспламенение постройки спровоцировало короткое замыкание электропроводки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru