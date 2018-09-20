В Лямбирском районе по причине опрокидывания автомобиля пострадал человек

В Лямбирском районе в результате опрокидывания автомобиля был травмирован человек.

Ранним утром 19 сентября на одном из участков дороги, соединяющей Атемар и Протасово, водитель автомобиль неустановленной марки не смог должным образом справиться с управлением. Оплошность автомобилиста в итоге стала причиной опрокидывания транспортного средства в кювет.

В результате данного инцидента был травмирован один человек. О характере телесных повреждений, полученных пострадавшим, в данный момент нет никакой информации.

По какой причине автомобилист не смог удержать контроль над управлением, неизвестно.

Источник: 13.mchs.gov.ru