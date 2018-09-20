В Лямбирском районе сотрудники МЧС рассказали местным жителям о правилах безопасности

В одном из сел Лямбирского района Мордовии сотрудники МЧС провели профилактические беседы с местными жителями.

В селе Черемишево сотрудники МЧС вместе с работниками органов местного самоуправления провели подворный обход.

В ходе указанного обхода особое внимание было уделено одиноким пенсионерам, а также неблагополучным и многодетным семьям. С каждым жителем индивидуально была проведена беседа на противопожарную тематику.

В общей сложности сотрудники МЧС посетили 18 домовладений и проинструктировали 26 человек. Кроме того, спасатели раздали 25 памяток о соблюдении мер пожарной безопасности, о бытовых и лесных пожарах.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru