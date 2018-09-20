В Рузаевском районе в ДТП пострадали четыре человека

В Рузаевском районе произошло ДТП, в результате которого были травмированы четыре человека.

ДТП произошло утром 19 сентября на территории села Шишкеево. Водитель автомобиля неустановленной марки в определенный момент движения перестал контролировать процесс управления транспортным средством. По указанной причине машине на высокой скорости съехала с проезжей части в кювет.

В результате съезда транспортного средства в кювет телесные повреждения различной степени тяжести получили четыре человека. О состоянии пострадавших ничего неизвестно.

Причина ДТП будет установлена сотрудниками Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru