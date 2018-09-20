В Мордовии сотрудники МЧС учат детей соблюдать правила безопасности

В Мордовии сотрудники МЧС рассказывают школьникам об основных правилах безопасности.

В Лямбирском и Кочкуровском районах представители ведомства проводят специальные уроки, в ходе которых в доступной для детей форме рассказывают о правилах эвакуации из горящего помещения, нормах эксплуатации электрических приборов, а также напоминают телефонные номера экстренных служб.

Также сотрудники МЧС проводят инструктаж с руководителями, педагогами и обслуживающим персоналом учебных заведений по вопросам соблюдения мер безопасности и действий в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru