Неизвестный мошенник ограбил жителя Саранска

В Саранске местный житель стал жертвой неизвестного интернет-мошенника.

Житель Саранска 1987 года рождения недавно обнаружил на популярном сайте объявление о продаже дисковой пилы. Мужчина связался с продавцом и договорился с ним о приобретении товара. Горожанин перечислил на счет автора объявления 17 тыс. рублей, но дисковую пилу до сих пор не получил.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

Полицейские призывают жителей Мордовии быть бдительными при покупке и продаже товаров в Интернете.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф