В Чамзинском районе в ДТП с участием автомобиля и мотоцикла пострадал человек

В Чамзинском районе Мордовии произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла, в результате которого пострадал человек.

Указанный инцидент был зафиксирован днем 19 сентября на территории поселка Комсомольский. Мотоциклист в определенный момент движения потерял контроль над управлением. По указанной причине мотоцикл столкнулся с автомобилем.

В результате столкновения транспортных средств телесные повреждения получил один человек.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине мотоциклист не смог справиться с управлением.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru