В Саранске прокуратура зафиксировала нарушения антикоррупционного законодательства

В Саранске сотрудники прокуратуры зафиксировали факты несоблюдения законодательства о противодействии коррупции руководителями казенных учреждений.

Директор КУ г.о. Саранск «Городская служба заказчика по капитальному строительству» в справке о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своей семьи за прошлый год не указал легковой автомобиль марки ВАЗ-21093.

Руководитель КУ г.о. Саранск «Центр социальных выплат и информирования населения» не внес в свою справку сведения о доходе в размере более 62 тыс. рублей, который был им получен в региональном отделении фонда социального страхования.

Директор КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» не указал в своей справке полученный от администрации главы региона доход, сумма которого превысила 34 тыс. рублей.

Указанные должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Источник: prokrm.ru