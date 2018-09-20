Житель Саранска фиктивно прописал в своей квартире двух граждан Республики Молдова

В Саранске местный житель фиктивно зарегистрировал в своей квартире двух граждан Республики Молдова.

В ходе проведения профилактических рейдов сотрудниками правоохранительных рейдов было установлено, что 25-летний житель Саранска до 21 февраля следующего года зарегистрировал двух граждан Республики Молдова, которые проживают по другому адресу.

В данный момент местонахождение граждан Республики Молдова устанавливается.

После проведения комплекса оперативных мероприятий стражи порядка примут решение по поводу фиктивной регистрации.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф