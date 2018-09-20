В Лямбирском районе по причине ДТП пострадал человек

В Лямбирском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет был травмирован человек.

Днем 19 сентября сотрудники МЧС получили сообщение о том, что на одном из участков дороги, пролегающей между Саранском и Пензяткой, произошло ДТП. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что опрокинулся в кювет автомобиль. Транспортное средство оказалось в кювете из-за того, что водитель не смог справиться с управлением.

В результате опрокидывания автомобиля был травмирован один человек. О состоянии пострадавшего в данный момент ничего неизвестно.

По какой причине водитель автомобиля потерял контроль над управлением, выяснят сотрудники Госавтоинспекции.

Источник: 13.mchs.gov.ru