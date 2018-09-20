Жительница Рузаевки была осуждена за повреждение чужого автомобиля

В Рузаевке суд вынес приговор в отношении 49-летней местной жительницы, которая повредила чужой автомобиль.

Ранним утром 4 июня нынешнего года 49-летняя гражданка, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, подошла к автомобилю марки «Хендай», припаркованному по адресу – улица Гагарина. Взяв в правую руку фрагмент кирпича, женщина один раз ударила им по стеклу правой передней двери машины. После этого женщина ударила фрагментом кирпича по стеклу задней правой двери.

Владельцу транспортного средства был нанесен ущерб в размере 13,5 тыс. рублей.

Решением суда женщина был приговорена к 1 году лишения свободы условно.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru