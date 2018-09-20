В мордовской колонии прошла церемония венчания

В одной из исправительных колоний Мордовии прошла церемония венчания.

В молельной комнате в честь Николая Чудотворца, которая расположена на территории исправительной колонии №18, прошла церемония венчания осужденного и его жены. Обвенчал молодоженов иерей Павел (Семенов), который пожелал им искренних отношений, а также призвал не забывать об ответственности перед богом.

Сотрудники исправительных учреждений говорят о том, что человек, у которого есть семья, близкие и любимые люди, более заинтересован в корректировке своей личности.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su