Футбольная команда «Мордовия» проиграла ФК «Авангард» из Курска

Футбольная команда «Мордовия» со счетом 1:4 проиграла ФК «Авангард» из Курска.

Указанный матч прошел 19 сентября на стадионе «Мордовия Арена».

Первый мяч в ворота мордовской команды на 11-й минуте отправил Роман Акбашев. На 34-й минуте второй гол на счет «Авангарда» записал Александр Трошечкин. Третий мяч в ворота мордовской команды на 69-й минуте отправил Михаил Земсков. На 86-й минуте первый и единственный в этом матче гол курской команде забил Михаил Маркин. В добавленное время четвертый гол на счет «Авангарда» записал Вадим Стеклов.

В итоге игра завершилась со счетом 4:1 в пользу курских футболистов.

По информации пресс-службы правительства Республики Мордовия.

Источник: e-mordovia.ru