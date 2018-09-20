36-летнего жителя Саранска осудили за мошенничество

Рузаевский районный суд вынес приговор в отношении 36-летнего жителя Саранска, который мошенническим путем завладел чужим строительным инструментом.

15 марта нынешнего года 36-летний житель Саранска за денежное вознаграждение получил от потерпевшего во временное пользование строительный инструмент. Впоследствии осужденный распорядился указанным инструментом по собственному усмотрению.

Владельцу строительного инструмента был причинен материальный ущерб в размере 15,4 тыс. рублей.

Решением Рузаевского районного суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 300 часов обязательных работ.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru