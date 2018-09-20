Хоккейная команда «Мордовия» одержала уверенную победу над ХК «Юниор»

Хоккейная команда «Мордовия» со счетом 4:0 одержала победу над ХК «Юниор» из Кургана.

Указанная игра прошла 19 сентября в Саранске. На 6-й минуте первую шайбу в ворота курганской команды отправил Бадрутдинов. Спустя минуту второе очко на счет мордовской команды записал Филин. На 37-й и на 47-й минуте матча четвертую шайбу в ворота гостей отправил Юнышев.

В итоге игра завершилась со счетом 4:0 в пользу мордовской команды.

Вечером 20 сентября хоккеисты мордовской команды проведут матч с ХК «Юниор».

По информации, которая была опубликована пресс-службой хоккейной команды «Мордовия».

Источник: hcmordovia.ru