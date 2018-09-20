В одной из колоний Мордовии после ремонта открылся новый отряд

В одной из исправительных колоний Мордовии после капитального ремонта открылся новый отряд.

Новый отряд, который рассчитан на 100 человек, открылся в исправительной колонии №13. В здании отряда есть спальные помещения, комната воспитательной работы, кабинет начальника отряда, помещение для хранения личных вещей осужденных, приема пищи и санузел. Все указанные помещения были оснащены необходимой мебелью и оборудованием.

Кроме того, во время капитального ремонта была произведена перепланировка помещений, увеличена общая площадь, а также заменена электропроводка и вся система коммуникаций.

По информации пресс-службы УФСИН РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.fsin.su