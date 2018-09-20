Владимир Волков провел встречу с руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководителем Волжско-Окского управления Ростехнадзора Константином Давыдовым.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы, касающиеся итогов работы территориального отдела технологического и энергетического надзора по РМ, а также подготовка районов Мордовии к предстоящему отопительному сезону.

Константин Давыдов проинформировал Владимира Волкова об исполнении программы, направленной на снижение административной нагрузки на организации и граждан, которые осуществляют предпринимательскую деятельность.

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

Источник: e-mordovia.ru