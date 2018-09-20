В Саранске осудили мужчину, едва не убившего своих знакомых

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В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который несколько раз ударил кухонным топориком своих знакомых.
Днем 24 июня нынешнего года осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился возле дома, расположенного по адресу – улица Коваленко. Мужчина поссорился с двумя своими знакомыми. В порыве гнева осужденный несколько раз ударил своих оппонентов кухонным топориком.
В ходе судебного заседания преступник полностью признал свою вину.
Решением Пролетарского районного суда города Саранска злоумышленник был приговорен к 1 году и 2 месяца тюремного заключения.
Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru