В Саранске осудили мужчину, едва не убившего своих знакомых

В Саранске суд вынес приговор в отношении местного жителя, который несколько раз ударил кухонным топориком своих знакомых.

Днем 24 июня нынешнего года осужденный, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился возле дома, расположенного по адресу – улица Коваленко. Мужчина поссорился с двумя своими знакомыми. В порыве гнева осужденный несколько раз ударил своих оппонентов кухонным топориком.

В ходе судебного заседания преступник полностью признал свою вину.

Решением Пролетарского районного суда города Саранска злоумышленник был приговорен к 1 году и 2 месяца тюремного заключения.

Источник: proletarsky.mor.sudrf.ru