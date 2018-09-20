В Саранске столкнулись два автомобиля

В Саранске произошло серьезное ДТП с участием двух автомобилей.

Указанный инцидент был зафиксирован утром 20 сентября в районе Северного обхода. Не смогли разъехаться два автомобиля марки «Лада-Ларгус» и «Рено-Дастер». После соударения обе машины вылетели с проезжей части в кювет. Затем иномарки опрокинулась.

Есть ли пострадавшие в данном ДТП, в данный момент неизвестно.

Сотрудникам Госавтоинспекции предстоит выяснить, по какой причине произошло столкновение транспортных средств.

По информации, опубликованной очевидцами аварии в сообществе «Привет, сейчас, Саранск».

Фото опубликовал Алексей Галкин.

Источник: vk.com/saransk_photo