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За публикацию интимных фото бывшей жены житель Саранска пойдет под суд

За публикацию интимных фото бывшей жены житель Саранска пойдет под суд

Пролетарский следственный отдел СУ СК России по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Мордовии.

Как установило следствие, в мае 2018 года мужчина создал страницу в популярной соцсети, указав данные бывшей жены. На страничке обвиняемый без согласия бывшей супруги разместил ее фотографии интимного характера. Некоторое время эти снимки были в открытом доступе для посетителей соцсети.

После заявления потерпевшей против злоумышленника возбудили уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих его личную тайну, без его согласия.

Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в суд.


Источник: СУ СКР по Мордовии