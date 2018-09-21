За публикацию интимных фото бывшей жены житель Саранска пойдет под суд

Пролетарский следственный отдел СУ СК России по РМ завершил расследование уголовного дела в отношении 29-летнего жителя Мордовии.

Как установило следствие, в мае 2018 года мужчина создал страницу в популярной соцсети, указав данные бывшей жены. На страничке обвиняемый без согласия бывшей супруги разместил ее фотографии интимного характера. Некоторое время эти снимки были в открытом доступе для посетителей соцсети.

После заявления потерпевшей против злоумышленника возбудили уголовное дело за незаконное распространение сведений о частной жизни, составляющих его личную тайну, без его согласия.

Уголовное дело с утвержденным обвинением передано в суд.

Источник: СУ СКР по Мордовии