В Лямбирском районе горел жилой дом

В Лямбирском районе Мордовии произошло возгорание жилого дома.

Ранним утром 20 сентября жители села Коммунар стали свидетелями чрезвычайного происшествия. На улице Крестьянской внезапно воспламенился жилой дом №4. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 10 квадратных метров.

По предварительным данным, никто из жильцов загоревшегося дома не пострадал.

Специалисты в настоящее время выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru