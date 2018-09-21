В Лямбирском районе горел жилой дом

В Лямбирском районе Мордовии произошло возгорание жилого дома.
Ранним утром 20 сентября жители села Коммунар стали свидетелями чрезвычайного происшествия. На улице Крестьянской внезапно воспламенился жилой дом №4. К моменту приезда пожарных площадь распространения огня составляла 10 квадратных метров.
По предварительным данным, никто из жильцов загоревшегося дома не пострадал.
Специалисты в настоящее время выясняют, по какой причине произошло возгорание жилого дома.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.
Источник: 13.mchs.gov.ru