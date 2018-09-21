В Атяшевском районе в ДТП с участием двух автомобилей пострадали два человека

В Атяшевском районе в результате столкновения двух автомобилей были травмированы два человека.

Утром 20 сентября на 21-м километре дороги, которая соединяет Комсомольск, Атяшево и Ардатов, не смогли разъехаться два автомобиля.

По причине столкновения указанных транспортных средств телесные повреждения различной степени тяжести получили два человека. Какая-либо информация о состоянии пострадавших в данный момент отсутствует.

В ликвидации последствий аварии принимали участие сотрудники МЧС.

Представители Госавтоинспекции в скором времени установят, по какой причине произошло столкновение транспортных средств.

Источник: 13.mchs.gov.ru