В Ельниковском районе горела бесхозная постройка

В Ельниковском районе произошло возгорание бесхозной постройки.

Днем 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории населенного пункта Полочино произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит постройка, которая в настоящее время никем не используется. Огонь охватил строение на площади 60 квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате пожара никто не пострадал.

Из-за чего загорелась бесхозная постройка, пока что не сообщается.

Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.

Источник: 13.mchs.gov.ru