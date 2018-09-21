В Ельниковском районе горела бесхозная постройка

В Ельниковском районе произошло возгорание бесхозной постройки.
Днем 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на территории населенного пункта Полочино произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили, что горит постройка, которая в настоящее время никем не используется. Огонь охватил строение на площади 60 квадратных метров.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия, в результате пожара никто не пострадал.
Из-за чего загорелась бесхозная постройка, пока что не сообщается.
Сотрудники МЧС призывают жителей Мордовии соблюдать правила пожарной безопасности.
Источник: 13.mchs.gov.ru