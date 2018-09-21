Житель Чамзинского района подозревается в краже денег у знакомой

В Чамзинском районе полицейские задержали 42-летнего местного жителя, который подозревается в ограблении своей знакомой.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 39-летняя жительница Чамзинского района ранее передала свою банковскую карту 42-летнему знакомому, чтобы он купил ей продукты.

Мужчина запомнил пин-код и несколько раз использовал свою достаточно неплохую память в преступных целях. Во время личных встреч подозреваемый незаметно похищал банковскую карту пострадавшей и снимал с неё денежные средства. Затем гражданин возвращал карту на место. Деньги подозреваемый тратил на личные нужды. В общей сложности мужчина лишил свою знакомую 16 тыс. рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении подозреваемого.

Источник: 13.мвд.рф