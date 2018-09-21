В Дубенском районе в ДТП пострадал человек

В Дубенском районе Мордовии в результате наезда автомобиля на препятствие пострадал человек.

Утром 20 сентября на одной из улиц села Чиндяново произошло ДТП. Водитель автомобиля неустановленной марки в определенный момент движения перестал контролировать процесс управления, вследствие чего транспортное средство совершило наезд на препятствие.

По причине ДТП телесные повреждения получил один человек. Какие именно травмы были получены пострадавшим, не уточняется.

В настоящее время нет никаких сведений о том, по какой причине автомобилист потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru