В Кочкуровском районе загорелся жилой дом

В Кочкуровском районе произошел пожар, который едва не стер с лица земли жилой дом.

Днем 20 сентября над селом Мордовское Давыдово раздался вой пожарных сирен. Размеренный ход жизни в указанном населенном пункте был нарушен чрезвычайным происшествием. Произошло возгорание жилого дома №87, который расположен по адресу – улица Московская. Площадь распространения огня составила 81 квадратный метр.

К счастью, во время данного пожара никто не пострадал.

Причина воспламенения жилой постройки в скором времени будет установлена.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.mchs.gov.ru