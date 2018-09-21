В Зубово-Полянском районе по причине опрокидывания автомобиля пострадал человек

В Зубово-Полянском районе в результате опрокидывания автомобиля в кювет был травмирован человек.

Утром 20 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о том, что на 12-м километре дороги, которая соединяет населенные пункты Потьма и Барашево, произошло ДТП, вследствие которого пострадал человек. Прибыв на место инцидента, спасатели обнаружили опрокинувшийся в кювет автомобиль. Известно, что машина оказалась в кювете из-за того, что водитель не смог справиться с управлением.

В результате ДТП пострадал один человек. В данный момент какая-либо информация о текущем состоянии пострадавшего отсутствует.

Сотрудники Госавтоинспекции в скором времени установят, по какой причине водитель автомобиля потерял контроль над управлением.

Источник: 13.mchs.gov.ru