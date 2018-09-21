По Рузаевскому району разъезжал автомобиль, набитый каннабисом

В Рузаевском районе полицейскими был остановлен автомобиль, внутри которого был обнаружен каннабис.

В поселке Левженский сотрудниками правоохранительных органов был остановлен автомобиль, за рулем которого находился 28-летний гражданин. В салоне транспортного средства стражи порядка обнаружили более 1 кг каннабиса.

Водитель автомобиля заявил, что собрал указанное растение в поле для личного употребления.

Представители правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Республике Мордовия.

Источник: 13.мвд.рф